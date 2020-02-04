Михайлюк получил травму и рискует пропустить Матч всех звезд

Новости спорта:Сам же Свят получил повреждение.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, выступающий за Детройт, не играл в поединке регулярного чемпионата НБА против Мемфиса.

Причиной послужила травмы бедра,об этом сообщил обозреватель The Detroit News Роб Берд. Без украинца "поршни" провели блеклую игру и уступили 82:96.

Как сообщают инсайдеры, Пистонс окончательно решил сделать ставку именно на украинского свингмэна и вскоре обменяет его главного конкурента Люка Кеннарда.

Скорее всего, новым клубом Кеннарда станет Финикс Санс, который предложил приличные активы Детройту за игрока. Статистика Кеннарда в этом сезоне выглядит так: 15,8 очков и 4,1 ассиста.

Ранее сообщалось, что по Михайлюку в франшизу из Детройта также поступают запросы на обмен.