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Михайлюк получил травму и рискует пропустить Матч всех звезд

Михайлюк получил травму и рискует пропустить Матч всех звезд
13:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сам же Свят получил повреждение.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, выступающий за Детройт, не играл в поединке регулярного чемпионата НБА против Мемфиса.

Причиной послужила травмы бедра,об этом сообщил обозреватель The Detroit News Роб Берд. Без украинца "поршни" провели блеклую игру и уступили 82:96.

Как сообщают инсайдеры, Пистонс окончательно решил сделать ставку именно на украинского свингмэна и вскоре обменяет его главного конкурента Люка Кеннарда.

Скорее всего, новым клубом Кеннарда станет Финикс Санс, который предложил приличные активы Детройту за игрока. Статистика Кеннарда в этом сезоне выглядит так: 15,8 очков и 4,1 ассиста.

Ранее сообщалось, что по Михайлюку в франшизу из Детройта также поступают запросы на обмен.

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Все по теме:

НБА, Детройт Пистонс, Новости спорта, Святослав Михайлюк, Люк Кеннард.
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