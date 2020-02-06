Киев-Баскет уступил Вентспилсу в матче второго раунда Кубка Европы FIBA

Новости спорта:Киев-Баскет дома проиграл латвийскому Вентспилсу (80:88) и занял второе место в своей группе.

В рамках второго раунда Кубка Европы FIBA Киев-Баскет дома проиграл латвийскому Вентспилсу (80:88) и занял второе место в своей группе, что позволяет команде Багатскиса продолжать участие в турнире.

Вентспилс завладел преимуществом уже после первой четверти и в результате вел в счете на протяжении всего поединка, хотя Киев-Баскет и выдавал хорошие отрезки. В частности, киевляне выиграли вторую четверть со счетом 24:18.

Наиболее результативным игроком украинцев стал Сергей Павлов, набравший 20 очков. У Вентспилса лучшим стал Тимоти Неокартис (22 очка).

Киев-Баскет досрочно оформил выход в четвертьфинал Кубка Европы после победы над Зволле (89:76), после чего уступил в поединке с Кермендом (74:96).

Кубок Европы. Второй раунд. Шестой тур

Киев-Баскет (Украина) — Вентспилс (Латвия) 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27)

Киев-Баскет: Павлов (20), Шеферд (12), Коренюк (12), Петров (8), Хилл (8), Близнюк (4), Классен (3), Пустозвонов (2)

Вентспилс: Неокартес (22), Уэшпан (18), Лютер (14), Закис (12), Каварс (8), Витолс (7), Гулбис (4), Берзинс (3)