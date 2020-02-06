"Он остается": в Детройте рассказали о будущем своего лидера

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12:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Защитник Детройт Пистонз Деррик Роуз с большой долей вероятности останется в Детройте до конца сезона.

Защитник Детройт Пистонз Деррик Роуз с большой долей вероятности останется в Детройте до конца сезона, сообщает Yahoo Sports.

Сам баскетболист доволен своим положением в стане Поршней, несмотря на интерес к нему со стороны обеих франшиз из Лос-Анджелеса и Юта Джаз.

В минувшее межсезонье Пистонз подписали с Роузом двухлетний контракт на сумму в 15 миллионов долларов.

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В текущем регулярном чемпионате Роуз набирает 18,5 очка за матч при показателе в 5,8 результативной передачи.

После сегодняшней победы над Финикс Санз (116:108) Детройт занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Баскетбол, Роуз, БК Детройт, Новости баскетбола.
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