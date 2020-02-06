Скачать
Четверг, 06.02.2020
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко
В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко
В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга
В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга

Киев-Баскет получил грозного соперника по плей-офф Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет получил грозного соперника по плей-офф Кубка Европы ФИБА
13:26 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФБУ

Новости спорта:Вице-чемпионы Суперлиги узнали имя своего следующего оппонента.

Накануне Киев-Баскет в заключительном матче второго группового раунда Кубка Европы ФИБА в домашнем матче проиграл Вентспилсу (80:88) и не смог выйти в плей-офф с первого места.

Таким образом, в четвертьфинале еврокубка подопечные Айнарса Багатскиса сыграют с турецкой Каршиякой, которая в текущем розыгрыше Кубка Европы ФИБА выиграла 11 из 12 матчей.

Каршияка мощно выступает и на внутренней арене. С показателем 15-3 будущий соперник Киев-Баскета в регулярном чемпионате турецкой Суперлиги уступает только Анадолу Эфес.

Украинец Лень сменил клуб в NBA

Матчи 1/4 финала Кубка Европы ФИБА между Киев-Баскетом и Каршиякой состоятся 4 и 11 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Кубок Европы ФИБА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси
02 Милевский: Сейчас молодежь вообще не пьет, в наше время таких не было
03 Динамо не заметило Олимпию, Де Пена забил гол-красавец со штрафного (Видео)
04 Экс-форвард Динамо попал в сферу интересов Барселоны
05 Шахтер - Сеннерйюск: видеообзор матча 5.02.20
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь