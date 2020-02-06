Киев-Баскет получил грозного соперника по плей-офф Кубка Европы ФИБА

Новости спорта:Вице-чемпионы Суперлиги узнали имя своего следующего оппонента.

Накануне Киев-Баскет в заключительном матче второго группового раунда Кубка Европы ФИБА в домашнем матче проиграл Вентспилсу (80:88) и не смог выйти в плей-офф с первого места.

Таким образом, в четвертьфинале еврокубка подопечные Айнарса Багатскиса сыграют с турецкой Каршиякой, которая в текущем розыгрыше Кубка Европы ФИБА выиграла 11 из 12 матчей.

Каршияка мощно выступает и на внутренней арене. С показателем 15-3 будущий соперник Киев-Баскета в регулярном чемпионате турецкой Суперлиги уступает только Анадолу Эфес.

Матчи 1/4 финала Кубка Европы ФИБА между Киев-Баскетом и Каршиякой состоятся 4 и 11 марта.