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Побоище на паркете: в США баскетболистки устроили жесткую драку (Видео)

Побоище на паркете: в США баскетболистки устроили жесткую драку (Видео)
15:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Баскетболистки университетов Алабамы и Южного Техаса устроили настоящее побоище на недавнем матче NCAA.

Самое интересное заключается в том, что никто так до сих пор и не понял, что привело к драке. Сейчас лига совместно с колледжами проводит специальное расследование инцидента.

Государственный университет Алабамы опубликовал заявление по поводу драки, которая вспыхнула между женской баскетбольной командой учебного заведения с соперницами из Южного Техаса.

Университет осудил поведение своей женской баскетбольной команды и объявил в пресс-релизе, что будет разбираться в ситуации, которая не характерна для бренда колледжа.

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"Мы расследуем инцидент, который произошёл в понедельник вечером, 3 февраля, на арене "Данн-Оливер Акадом" в концовке баскетбольной игры между женскими командами. Поведение некоторых наших баскетболисток было недопустимым. Такой тип поведения не является истинным отражением сущности представителей государственного университета Алабамы", — сказала директор спортивного отдела университета Дженнифер Линн Уильямс.

Драка между девушками разразилась в матче, который Южный Техас выиграл вчистую, — 81:54. Сложно понять, что именно могло спровоцировать столь масштабную потасовку в концовке игр, где результат был известен задолго до финальной сирены. Алабама и Южный Техас будут работать вместе с руководством конференции, чтобы "определить соответствующие последующие шаги", согласно опубликованному пресс-релизу.

"Мы предприняли необходимые меры для просмотра видеозаписи всей игры, а также работаем с Юго-западной спортивной конференции (SWAC) для определения необходимых действий. Я хотел бы извиниться перед университетом Южного Техаса, Юго-Западной спортивной конференцией и болельщиками за отсутствие спортивного характера у представительниц нашей команды. В мире спорта нет места для такого поведения", — добавила Уильямс.

Вице-президент Техас Саутерн заявил следующее: "Этот инцидент омрачил усилия нашей команды на площадке. Он прямо противоречит спортивному духу, который ожидают увидеть в исполнении наших студенток-спортсменов. Конференция SWAC и оба университета активно изучают произошедшие события, чтобы закрыть этот печальный инцидент".

Чиновники в настоящее время обсуждают эти события в офисе лиги. Видео драки распространилось в "Твиттере" и по состоянию на текущий момент собрало почти 2 млн просмотров. Причина инцидента ещё не раскрыта.

Президент университета Алабамы Куинтон Росс подчеркнул, что подобное поведение студенток университета просто так не оставят.

"Я крайне разочарован поведением наших девушек-спортсменок в конце игры против Техас Саутерн. В нашем университете действует политика абсолютной нетерпимости к такому типу поведения. Как заявила Дженнифер Уильямс, этот вопрос изучается её департаментом совместно с Юго-Западной спортивной конференцией (SWAC). Действия университета будет основаны на результатах этого расследования", — сказал Росс.

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Баскетбол, Драка, Видео, NCAA, Новости баскетбола.
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