Уэстбрук в огне: лидер Хьюстона набрал 20 тысяч очков в NBA

Защитник Хьюстон Рокетс Расселл Уэстбрук набрал 20 тысяч очков в течение своей карьеры в НБА.

Преодолеть важную отметку Расселу помогло 41 очко, которое тот набрал в сегодняшнем матче регулярного чемпионата против Лос-Анджелес Лейкерс (121:111).

Таким образом, Уэстбрук стал 46-м баскетболистом в истории НБА, которому удалось набрать больше 20 тысяч очков.

Russell Westbrook finished with 41 points, becoming the 46th player in NBA history to reach 20,000 career points.



He joins Kareem Abdul-Jabbar and Reggie Miller as the only UCLA players to reach that milestone. pic.twitter.com/nwiT316Azh