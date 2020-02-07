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Вашингтон обменял права на Санона в Нью-Йорк

Вашингтон обменял права на Санона в Нью-Йорк
12:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Пока защитник выступает в аренде за Днепр.

Вашингтон Уизардс обменяли права на украинского баскетболиста Иссуфа Санона в Нью-Йорк Никс, сообщает в Twitter журналист The Athletic Майк Воркунов.

Украинец стал частью обмена форварда Никс Маркуса Морриса в Лос-Анджелес Клипперс.

20-летний Санон был выбран Уизардс во втором раунде драфта 2018 года. Иссуф играл за Вашингтон в рамках Летней лиги, но позже был отправлен набираться опыта в Словению, где выступал за местную Олимпию.

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На сегодняшний день Санон играет за Днепр на правах аренды из Олимпии. В текущем сезоне Суперлиги баскетболист сборной Украины сыграл в 11 матчах, в среднем набирая по 13,5 очка и совершая по 5,1 подбора.

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Все по теме:

Баскетбол, БК Нью-Йорк Никс, БК Днепр, БК Вашингтон, Новости баскетбола, Иссуф Санон.
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