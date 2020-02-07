Михайлюк пропустит очередной матч Детройта

Новости спорта:Святослав Михайлюк пропустит предстоящий матч регулярного сезона НБА против Оклахомы Тандер.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк пропустит предстоящий матч регулярного сезона НБА против Оклахомы Тандер из-за травмы бедра, передает журналист Мэтт Шох.

На этой неделе игрок сборной Украины уже пропустил матчи против Мемфис Гризлис и Финикс Санз. Сроки возвращения Михайлюка по-прежнему не называются.

В нынешнем сезоне Святослав сыграл в 46 матчах за Детройт, в среднем набирая 8,9 очка при 43-процентной точности дальних бросков.

Пистонз одержали только две победы в последних восьми матчах и занимают десятое место в таблице Восточной конференции.

С Оклахомой Детройт сыграет в ночь с 7 на 8 февраля.