Лень определился с игровым номером в Сакраменто

Центровой Алексей Лень будет выступать за Сакраменто Кингз под 25-м номером, о чем франшиза объявила в Twitter.
Под аналогичным номером украинец играл за Атланта Хокс.
Напомним, Атланта вчера обменяла Лэня и форварда Джабари Паркера на центра Дуэйна Дедмона и два драфт-пика второго раунда.
Центровой сборной Украины проводил второй сезон в майке Хокс и в текущем регулярном чемпионате в среднем набирает 8,7 очка при показателе в 5,8 подбора.
Лень не выходил на площадку с 25 января из-за травмы бедра.
Сакраменто занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.