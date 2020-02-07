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Лень определился с игровым номером в Сакраменто

Лень определился с игровым номером в Сакраменто
12:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Вчера Атланта обменяла украинца и форварда Паркера.

Центровой Алексей Лень будет выступать за Сакраменто Кингз под 25-м номером, о чем франшиза объявила в Twitter.

Под аналогичным номером украинец играл за Атланта Хокс.

Напомним, Атланта вчера обменяла Лэня и форварда Джабари Паркера на центра Дуэйна Дедмона и два драфт-пика второго раунда.

Центровой сборной Украины проводил второй сезон в майке Хокс и в текущем регулярном чемпионате в среднем набирает 8,7 очка при показателе в 5,8 подбора.

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Лень не выходил на площадку с 25 января из-за травмы бедра.

Сакраменто занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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Баскетбол, БК Сакраменто, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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