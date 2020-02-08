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Прометей, Киев-Баскет и Одесса одержали победы в Суперлиге

Прометей, Киев-Баскет и Одесса одержали победы в Суперлиге
07:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги 2019/20.

"Запорожье" уступило дома "Одессе" 82:96. "Прометей" обыграл на своей площадке "Химик" 87:76. "Киев-Баскет" дома победил "Черкасских Мавп" 95:87.

Лишь в последней четверти одесситы сумели дожать "Запорожье" и победили на чужой площадке - 96:82. Самый результативный игрок матча: Андрей Кожемякин (28) - "Запорожье".

В Каменском местный "Прометей" мощно провел вторую половину игры и победил "Химик" (Южный) 87:76. Самые результативные игроки матча: Джейлон Миллер (22) и Деон Эдвин (19) - "Прометей".

"Киев-Баскет" за счет рывка во второй четверти обыграл дома "Черкасских Мавп" 95:87.

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Лидирует в чемпионате "Прометей" - 36 (21). На втором месте "Днепр" - 33 (19). "Химик" занимает третью позицию - 33 (21).

Напомним, 5 февраля в баскетбольной Суперлиге "Химик" победил на выезде "Запорожье" 85:64. "Прометей" обыграл дома "Одессу" 96:72.

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Баскетбол, БК Одесса, Новости баскетбола, БК Запорожье.
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