Харьковские Соколы уволили главного тренера Мурзина

Новости спорта:Под руководством Евгения Мурзина харьковчане выиграли лишь 2 матча из 14.

Клуб украинской баскетбольной Суперлиги «Харьковские Соколы» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Евгением Мурзин.

Причина - неудовлетворительные результаты команды. Бывший наставник сборной Украины возглавил харьковчан в октябре прошлого года, сменив на посту Владимира Коваля. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Олег Манойленко.

Под руководством Мурзина «Соколы» провели в Суперлиге 14 матчей, из которых удалось выиграть только два. Харьковчане остаются на последнем месте турнирной таблицы. От восьмого места, дающего право на последнюю путевку в плей-офф, команда отстает на три очка.