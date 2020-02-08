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Харьковские Соколы уволили главного тренера Мурзина

Харьковские Соколы уволили главного тренера Мурзина
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: БК Харьковские Соколы

Новости спорта:Под руководством Евгения Мурзина харьковчане выиграли лишь 2 матча из 14.

Клуб украинской баскетбольной Суперлиги «Харьковские Соколы» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Евгением Мурзин.

Причина - неудовлетворительные результаты команды. Бывший наставник сборной Украины возглавил харьковчан в октябре прошлого года, сменив на посту Владимира Коваля. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Олег Манойленко.

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Под руководством Мурзина «Соколы» провели в Суперлиге 14 матчей, из которых удалось выиграть только два. Харьковчане остаются на последнем месте турнирной таблицы. От восьмого места, дающего право на последнюю путевку в плей-офф, команда отстает на три очка.

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Баскетбол, ФБУ, Евгений Мурзин, БК Харьковские Соколы.
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