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Легендарный данк Коби Брайанта повторил его друг Леброн Джеймс

Легендарный данк Коби Брайанта повторил его друг Леброн Джеймс
21:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Леброн Леброн повторил исторический данк своего друга Коби Брайанта.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз почтил память легендарного баскетболиста калифорнийского клуба Коби Брайанта.

В матче с «Хьюстон Рокетс» Леброн выполнил данк в той же яркой манере, что и Брайант в одном из матчей регулярного чемпионата девятнадцать лет назад. Кроме того, сама комбинация, в результате которой был реализован данк, разворачивалась в схожей манере. На своей странице в социальной сети «Инстаграм» Джеймс разместил соответствующие видео и фото.

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Напомним, Коби Брайант погиб в минувшем месяце в результате крушения вертолёта в калифорнийском городке Калабасасе. Вместе с ним на борту было ещё восемь человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джианна.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Леброн Леброн.
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