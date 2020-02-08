Гол Малиновского принес Аталанте победу над Фиорентиной (Видео)

Новости спорта:Команда украинского полузащитника победила во Флоренции.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил победный мяч за «Аталанту» в матче 23-го тура чемпионата Италии (Серии А) против «Фиорентины» (2:1).

В гостевом матче против «Фиорентины» Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте, заменив Пашалича. На 72-й минуте украинский полузащитник забил мяч, который вывел гостей вперед 2:1 и впоследствии принес «Аталанте» победу.

В этом сезоне Малиновский сыграл за «Аталанту» в 27 матчах, в его активе 4 гола и 3 результативные передачи.

После 23-и туров «Аталанта» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в Серии А. Лидирует в чемпионате «Ювентус», набравший 54 очка.