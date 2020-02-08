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Суперлига. Днепр с трудом обыграл МБК Николаев

Суперлига. Днепр с трудом обыграл МБК Николаев
21:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Команда Дениса Журавлева вырвала победу в последние минуты игры.

Днепр в очередном туре Суперлиги на выезде с трудом обыграл МБК Николаев — 87:76.

Первые три четверти прошли в обоюдной борьбе — николаевцы не отпускали в отрыв лидера чемпионата, а иногда и вовсе лидировали в счете.

Решающей в матче стали заключительные минуты четвертой четверти. Гости сумели закрыть лидеров МБК — Петерсона и Луценко, а в атаке команда Дениса Журавлева, ведомая Дугатом, Фесенко, Тимофеенко и Террэллом, вырвала свою 15-ю победу в сезоне.

Днепр идет на втором месте в турнирной таблице, оставание от Прометей составляет одно очко — у днепрян также есть игра в запасе. МБК Николаев расположился на восьмом месте, Корабелы на четыре пункта опережают Харьковских Соколов.

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Суперлига. Регулярный чемпионат

МБК Николаев — Днепр — 76:87 (23:21, 16:18, 20:22, 17:26)

Н: Петерсон (29), Луценко (14), Давыдюк (12).

Д: Террелл (19), Дугат (18), Шундель (12), Фесенко (11)

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, ФБУ.
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