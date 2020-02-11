Игрок испанского клуба поможет сборной Украины

Новости спорта:Уникаха дала добро на приезд Геруна в расположение своей родной сборной.

Один из ключевых игроков сборной Украины Владимир Герун сыграет за национальную команду в стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021 против Австрии на выезде (20 февраля) и дома, в Запорожье, против Венгрии (23 февраля).

Нынешний сезон Герун проводит в составе испанской “Уникахи”, которая на данный момент занимает 8 место в Лиге АСВ и уже гарантировала себе место в плей-офф Еврокубка (4 победы в 5 матчах раунда Топ-16).

В чемпионате Испании Герун в нынешнем сезоне сыграл 21 матч, проводя на площадке в среднем 17.3 минуты, набирая 7.1 очка (58.6% бросков с игры) и 4.3 подбора (РЕ 9.7).

В Еврокубке Герун отыграл 15 матчей - 16.5 минуты, 8.1 очка (68.9% бросков с игры), 3.3 подбора (РЕ 10.7).