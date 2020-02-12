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Брайанта вместе с дочерью похоронили в Калифорнии

Брайанта вместе с дочерью похоронили в Калифорнии
13:41 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:С легендой прощались лишь самые близкие.

Пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант и его дочь Джанна, погибшие в авиакатастрофе в конце января, были похоронены 7 февраля. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на свидетельства о смерти.

Похороны состоялись в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (штат Калифорния). Церемония прошла в закрытом режиме.

По информации The Los Angeles Times, открытая церемония прощания с Брайнтом и его дочерью состоится 24 февраля на арене Staplec Center в Лос-Анджелесе. Дата церемонии совпадает с игровым номером Брайанта.

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41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще шесть человек разбились на вертолете 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. В ночь на 29 января тела погибших были извлечены из-под обломков.

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НБА, Коби Брайант, Новости спорта, Лос-Анджелес Лейкерс.
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