Брайанта вместе с дочерью похоронили в Калифорнии

Новости спорта:С легендой прощались лишь самые близкие.

Пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант и его дочь Джанна, погибшие в авиакатастрофе в конце января, были похоронены 7 февраля. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на свидетельства о смерти.

Похороны состоялись в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (штат Калифорния). Церемония прошла в закрытом режиме.

По информации The Los Angeles Times, открытая церемония прощания с Брайнтом и его дочерью состоится 24 февраля на арене Staplec Center в Лос-Анджелесе. Дата церемонии совпадает с игровым номером Брайанта.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще шесть человек разбились на вертолете 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. В ночь на 29 января тела погибших были извлечены из-под обломков.