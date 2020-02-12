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Михайлюк сегодня вернется на площадку после травмы

Михайлюк сегодня вернется на площадку после травмы
18:05 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Свят готов вступать в игру.

Украинский защитник Святослав Михайлюк может вернуться на площадку в следующем матче “Детройта”, в котором “Пистонс” будут противостоять “Орландо Мэджик”.

Михайлюк пропустил последние пять матчей из-за травмы бедра, однако накануне провел полноценную тренировку с командой и может принять участие в матче, который будет предшествовать паузе на Матч звезд в Чикаго. Об этом сообщается в NBA Injury Report.

Святослав Михайлюк, напомним, попал в состав “сборной мира” на Матч восходящих звезд НБА в рамках предстоящего All Star в Чикаго.

Химик подписал опытного американца

В нынешнем сезоне украинец отыграл 46 матчей, в которых проводя на площадке 22.2 минуты, набирает в среднем 8.9 очка (43.3% бросков с игры, 43.3% трехочковых), делает 1.7 передачи и 1.7 подбора.

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НБА, Детройт Пистонс, Новости спорта, Святослав Михайлюк.
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