Неудачники и аустайдеры: самым дорогим клубом Forbes признал один из худших клубов лиги

Новости спорта:Никс пятый раз подряд стали самым дорогим клубом НБА по версии Форбс.

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциацаии.

Согласно этому рейтингу, Нью-Йорк Никс стали самым дорогим клубом уже в пятый год подряд, а цена франшизы - 4,6 миллиардов долларов.

На второй строчке закрепился Лос-Анджелес Лейкерс со стоимостью 4,4 миллиарда, а тройку замкнул Голден Стэйт Уорриорз - 4,3 млрд.

По данным источника, стоимость команд НБА за 2019 год выросла на 14%. Теперь среднее значение составляет 2,12 миллиарда. Кроме того, самый быстрый рост показал Торонто Рэпторс - их франшиза выросла на 25% и достигла отметки в 2,1 миллиарда долларов.