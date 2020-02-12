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Неудачники и аустайдеры: самым дорогим клубом Forbes признал один из худших клубов лиги

Неудачники и аустайдеры: самым дорогим клубом Forbes признал один из худших клубов лиги
18:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Никс пятый раз подряд стали самым дорогим клубом НБА по версии Форбс.

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список самых дорогих клубов Национальной баскетбольной ассоциацаии.

Согласно этому рейтингу, Нью-Йорк Никс стали самым дорогим клубом уже в пятый год подряд, а цена франшизы - 4,6 миллиардов долларов.

На второй строчке закрепился Лос-Анджелес Лейкерс со стоимостью 4,4 миллиарда, а тройку замкнул Голден Стэйт Уорриорз - 4,3 млрд.

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По данным источника, стоимость команд НБА за 2019 год выросла на 14%. Теперь среднее значение составляет 2,12 миллиарда. Кроме того, самый быстрый рост показал Торонто Рэпторс - их франшиза выросла на 25% и достигла отметки в 2,1 миллиарда долларов.

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НБА, Новости спорта, Новости футбола, Новости баскетбола, "Нью-Йорк Никс.
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