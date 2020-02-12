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Среда, 12.02.2020
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Сборная Украины огласила состав для отбора на Чемпионат Европы

Сборная Украины огласила состав для отбора на Чемпионат Европы
20:42 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Совсем скоро стартует отбор на Евробаскет-2021

Официальный сайт Федерации баскетбола Украины опубликовал список из 16 баскетболистов, которые будут готовиться к первым матчам отбора на Евробаскет-2021 против Австрии и Венгрии (билеты тут).

Защитники

Денис Лукашов (“Прометей”, Украина)

Виталий Зотов (“Химик”, Украина)

Илья Сидоров (“Прометей,” Украина)

Максим Закурдаев (“Днепр”, Украина)

Кирилл Марченко (“Химик”, Украина)

Алексндр Липовый (“Промитеас”, Греция)

Богдан Близнюк (“Киев-Баскет”, Украина)

Форварды

Иван Ткаченко (“Черкасские Мавпы”, Украина),

Павел Крутоус (“Киев-Баскет”, Украина)

Максим Пустозвонов (“Киев-Баскет”, Украина)

Александр Беликов (“Черкасские Мавпы”, Украина)

Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада)

Сергей Павлов (“Киев-Баскет”, Украина)

Владимир Герун (“Уникаха”, Испания)

Центровые

Вячеслав Кравцов (“Неофиникс", Япония)

Вячеслав Петров (“Киев-Баскет”, Украина)

Химик подписал экс-игрока Будивельника

Таким образом, из расширенного состава команды, опубликованого ранее, были отсеяны форварды “Химика” Андрей Войналович и Артем Ковалев, центровой “Киев-Баскета” Владислав Коренюк, из-за травмы не сыграет за сборную Иссуф Санон, а также Александр Мишула, которого не отпускает клуб. При этом ФБУ продолжает вести переговоры по Артему Пустовому, приезд которого в расположение сборной Украины не исключается.

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Суперлига, Вячеслав Кравцов, ФБУ, Евробаскет, Новости баскетбола.
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