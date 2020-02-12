Днепр добыл очередную победу в Суперлиге

Новости спорта:Днепр не испытал проблем с аутсайдером.

Днепр одержал непростую выездную победу над Харьковскими Соколами, вернув себе лидерство в Суперлиге.

Команда Дениса Журавлева оформила комфортный перевес по итогам первых двух четвертей, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 16 очков.

После перерыва Соколы смогли захватить инициативу и выиграли обе четверти, но спастись от поражения им не удалось.

Днепр вышел на первое место в чемпионате Украины, обойдя Прометей на одно очко. Харьковские Соколы по-прежнему на дне таблицы с двумя победами в 21 матче.

В субботу Днепр и Харьковские Соколы сыграют снова, но уже на площадке лидера Суперлиги.