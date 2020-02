Триумфальное возвращение: Дончич побил рекорд ЛеБрона в NBA

Защитник Далласа Лука Дончич сумел побить рекорд форварда Лейкерс Леброна Джеймса.

В своем последнем матче против Сакраменто, Дончич набрал 33 очка и сделал 12 подборов, оформив таким образом дабл-дабл.

Luka Doncic drops 30+ PTS and 10+ REB for the 17th time in his career, passing LeBron James for the most such games before turning 21 in @NBAHistory.#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/nvKUP2N4jk