Михайлюк ударно вернулся на паркет в матче NBA (Видео)

Новости спорта:Святослав Михайлюк набрал 8 очков в поединке регулярного чемпионата НБА против Орландо Мэджик.

Защитник Детройт Питсонз Святослав Михайлюк набрал 8 очков в поединке регулярного чемпионата НБА против Орландо Мэджик (112:116).

Украинец не играл с 2 февраля из-за травмы бедра. Его последним матчем до сегодняшнего поединка была игра с Денвер Наггетс (128:123), где он заработал 13 очков.

Также на счету украинца в игре с Мэджик 3 подбора и перехват. Всего он провел на паркете чуть менее 18-ти минут.

Детройт находится на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В следующей игре команда Михайлюка сразится с 21 февраля с Милуоки Бакс.

НБА. Регулярный чемпионат

Орландо Мэджик (24-31) — Детройт Пистонз (19-38) 116:112 (32:20, 27:35, 28:26, 21:27)

Орландо: Гордон (25), Фульц (22 + 10 подборов), Фурнье (19), Вучевич (19 + 11 подборов), Ивунду (11)

Детройт: Вуд (26 + 12 подборов), Мэйкер (18), Снелл (16), Моррис (14), Джексон (12 + 11 передач), Гэллоуэй (11), Михайлюк (8 + 3 подбора)