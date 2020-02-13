Дэвис рассказал о ценных советах ЛеБрона

Новости спорта:Баскетболист много нового узнал от партнера по команде.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис рассказал, чему научил его партнер по команде ЛеБрон Джеймс.

Anthony Davis on what he’s learned from LeBron pic.twitter.com/MS5l2GIPR6 — pickuphoop (@pickuphoop) February 12, 2020

"ЛеБрон научил меня стремиться к цели каждый раз, когда выхожу на паркет. Всякий раз, когда выходишь на площадку, стоит стремиться играть как можно лучше.

Многие говорят, что Лейкерс не такая классная команда, но все стремятся нас победить. Против нас игроки проявляют лучшие качества", - сказал Дэвис.

Стоит отметить, что Энтони Дэвис перебрался в Лейкерс из Нового Орлеана в 2019 году.