"Тосты и сладости": уникальная диета ЛеБрона

Новости спорта:Тристан Томпсон не понимает, как Джеймс может показывать высокие результаты, поедая тосты.

Экс-партнер ЛеБрона Джеймса по Кливленду форвард Тристан Томпсон рассказал, какой диеты придерживается звезда Лейкерс.

Томпсон недоумевает, как организм ЛеБрона сжигает все сладости, которые он ест.

"У ЛеБрона худшая диета в мире. Спросите у него, что он ест на завтрак. Это около пяти французских тостов, которые окунаются в сироп с клубникой и бананами. А после этого омлет из четырех яиц.

А потом он идет и просто забивает сверху через кого-то. Как это может работать? Он ест десерты во время каждого приема пищи. Он ест так, что ты не понимаешь, как это работает. Леброн – уникальный экземпляр. Он любит сладости. Он ест десерты и французские тосты. Просто невероятно, как его тело сжигает все это", – цитирует Томпсона Talk Basket.