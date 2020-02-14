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Пятница, 14.02.2020
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Черкасские Мавпы дома уступили аутсайдеру Суперлиги

Черкасские Мавпы дома уступили аутсайдеру Суперлиги
21:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Фейсбук

Новости спорта:Запорожье сумело нанести поражение Черкасским Мавпам на их же площадке.

В матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги Черкасские Мавпы уступили на своей площадке Запорожью со счетом 89:92.

Гости уверенно начали матч, выиграв первую четверть с перевесом в 7 очков. Далее хозяева выравняли игру, но отыграть упущенное со старта было очень тяжело. Концовка поединка снова осталась за гостями, которые довели матч до победы.

Мавпы остаются в турнирной таблице впереди запорожцев, занимая 5 место, но разрыв между командами составляет всего одно очко. Черкащане при этом сыграли на две игры меньше своих сегодняшних соперников.

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Следующий матч черкасский клуб проведет 29 февраля на выезде против Николаева. Запорожье 27 февраля примет Прометей.

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Суперлига, ФБУ, Новости спорта, Новости баскетбола, Черкасские Мапвы.
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