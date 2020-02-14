Черкасские Мавпы дома уступили аутсайдеру Суперлиги

Новости спорта:Запорожье сумело нанести поражение Черкасским Мавпам на их же площадке.

В матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги Черкасские Мавпы уступили на своей площадке Запорожью со счетом 89:92.

Гости уверенно начали матч, выиграв первую четверть с перевесом в 7 очков. Далее хозяева выравняли игру, но отыграть упущенное со старта было очень тяжело. Концовка поединка снова осталась за гостями, которые довели матч до победы.

Мавпы остаются в турнирной таблице впереди запорожцев, занимая 5 место, но разрыв между командами составляет всего одно очко. Черкащане при этом сыграли на две игры меньше своих сегодняшних соперников.

Следующий матч черкасский клуб проведет 29 февраля на выезде против Николаева. Запорожье 27 февраля примет Прометей.