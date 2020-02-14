Битва лидеров завершилась в пользу Киев-Баскета

Новости спорта:Прометей не сумел навязать борьбу на выезде одному из конкурентов в борьбе за чемпионство.

В поединке регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги столичный Киев-Баскет дома уверенно победил Прометей со счетом 82:63.

Решающей стали вторая и третья четверть матча. Гости не смогли набрать больше 14 очков в каждой из них, позволив киевлянам оторваться в счете. Последняя четверть ничего изменить уже не смогла, зафиксировав почти 20-очковый перевес хозяев площадки.

Киев-Баскет идет на 4 месте турнирной таблицы, набрав 34 очка в 20 матчах. Прометей занимает вторую строчку регулярного чемпионата. Команда из Каменского сравнялась по очкам с Днепром, но у лидера чемпионата есть игра в запасе.

Следующий матч Киев-Баскет проведет 27 февраля против Николаева. Прометей в этот же день сыграет на выезде с Запорожьем.