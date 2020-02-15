Брайант и другие легенды войдут в Зал славы НБА в 2020 году

Новости спорта:В Чикаго была названа восьмерка финалистов Зала славы в 2020 году.

Перед стартом главных активностей на Звездном уик-энде в Чикаго была названа восьмерка финалистов Зала славы в 2020 году.

Среди них оказались три легендарных игрока - Коби Брайант, Кевин Гарнетт и Тим Данкан.

Кроме них в Зал Славы на специальной церемонии в августе будут включены баскетболистка Тамика Катчингз и женские тренеры НСАА Барбара Стивенс и Ким Малки. Тренерский корпус среди мужчин представят Эдди Саттон (НСАА) и легендарный тренер Хьюстона Руди Тамьянович.

Напомним, что Коби Брайант будет введен в Зал славы посмертно, после того, как погиб в авиакатастрофе.