Скачать
Пятница, 07.02.2020
Отмененный из-за коронавируса бой Постол - Рамирес может состояться в ближайшее время
Отмененный из-за коронавируса бой Постол - Рамирес может состояться в ближайшее время
Сборная Украины по хоккею не сыграет на Олимпиаде-2020
Сборная Украины по хоккею не сыграет на Олимпиаде-2020
Усик и Чисора договорились о бое
Усик и Чисора договорились о бое
Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ
Дерюгина высказалась касательно участия украинских гимнасток на соревнованиях в РФ

Когда состоится прощание с Коби Брайантом

Когда состоится прощание с Коби Брайантом
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля.

Церемония прощания пройдет на домашнем стадионе “Стэйплс-центр” баскетбольного клуба “Лос-Анджелес Лейкерс“, за который в течение всей своей 20-летней карьеры выступал Коби Брайант. Об этом сообщает RealGM. 

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА, из которых 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды - MVP финальной серии.

26 января двукратный олимпийский чемпион 41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе собственного вертолета вместе с дочкой Джианной и семью другими лицами на борту.

Во время матча Всех звезд Суперлиги почтили память Коби Брайанта (Видео)

Баскетбольные фаны желали, чтобы на логотипе НБА появился силуэт Коби Брайанта. Соответствующая петиция набрала 2 миллиона подписей болельщиков. Несмотря на это, НБА не будет менять логотип, поскольку не хочет, чтобы он ассоциировался с конкретным игроком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБА, Коби Брайант, Новости баскетбола, БК Лос-Анджелес Лейкерс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
02 Ситуация в Барселоне вокруг Месси продолжает накаляться
03 Динамо - Стремсгодсет: видео голов
04 Динамо разгромило Стремсгодсет, Де Пена забил со своей половины поля (Видео)
05 Лидер Ман Сити получил тяжелую травму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь