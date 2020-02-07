Когда состоится прощание с Коби Брайантом

Новости спорта:Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля.

Церемония прощания пройдет на домашнем стадионе “Стэйплс-центр” баскетбольного клуба “Лос-Анджелес Лейкерс“, за который в течение всей своей 20-летней карьеры выступал Коби Брайант. Об этом сообщает RealGM.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА, из которых 17 - подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды - MVP финальной серии.

26 января двукратный олимпийский чемпион 41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе собственного вертолета вместе с дочкой Джианной и семью другими лицами на борту.

Баскетбольные фаны желали, чтобы на логотипе НБА появился силуэт Коби Брайанта. Соответствующая петиция набрала 2 миллиона подписей болельщиков. Несмотря на это, НБА не будет менять логотип, поскольку не хочет, чтобы он ассоциировался с конкретным игроком.