Команда украинца поборется с Реалом в финале Кубка Испании

Новости спорта:Уникаха Владимира Геруна вышла в финал Кубка Испании.

Состоялись полуфиналы Кубка Испании по баскетболу. В первом поединке Реал обыграл Валенсию. Во втором сошлись Уникаха и Андорра.

Андорра - Уникаха 59:92 (16:25, 14:23, 19:20, 10:24)

Андорра: Ханна 16, Массенат 10 + 4 передачи, Сенглин 8

Уникаха: Фернандес 19, Эджим 17, Адамс 14 + 4 передачи

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 17 минут, за которые набрал 4 очка (2/2 двухочковые), собрал 4 подбора, отдал 1 передачу при 3 потерях и 3 фолах. РЭ +3. Плюс-минус +3.

Стоит отметить, что Герун провел четыре года в NCAA, затем был период в дубле Барселоны, год в Бреогане, этим летом он пополнил состав Уникахи из Малаги, где очень неплохо выступает.