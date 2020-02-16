Игрок сборной Украины со своим клубом уступил в финале Кубка Греции

Новости спорта:Промитеас Александра Липового не сумел обыграть АЕК.

Сегодня, 16 февраля, состоялся финал Кубка Греции по баскетболу.

В финальном поединке сошлись Промитеас, за который играет форвард сборной Украины Александр Липовый, а также АЕК.

Стоит отметить, что к финалу не дошли два гранда греческого баскетбола Олимпиакос и Панатинаикос. Олимпиакос дисквалифицирован, а Панатинаикос вылетел в четвертьфинале от того ж таки Промитеаса.

Матч прошел от защиты, как следует финальный счет зафиксировал 61:57 (12:13, 17:13, 14:12, 18:19) в пользу АЕКа. Липовый отыграл 26 минут, за которые набрал 7 очков (1/1 двухочковые, 1/2 трехочковые, 2/2 штрафные), собрал 3 подбора, отдал 3 передачи, совершил 1 перехват при 1 потере и 3 фолах. РЭ +14.