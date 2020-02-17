БК Одесса попрощалась с американским легионером

Новости спорта:Баскетболист и клуб разорвали контракт по обоюдному соглашению сторон.

Защитник БК Одесса Джоель Фризен по обоюдному соглашению сторон разорвал контракт с клубом. Об этом сообщил сам баскетболист после вчерашнего матча с МБК Николаев (77:74).

«Для меня было большой честью выступать в Одессе. Буду скучать по каждому, кто причастен к клубу — тренеры, игроки, фанаты. Болельщики здесь — это невероятные ребята.

Мой первый опыт выступлений за границей принес мне много позитивных моментов, за что я всем очень сильно благодарен», — заявил баскетболист на послематчевой пресс-конференции.

Фризен сыграл в 17 матчах за Одессу, набирая в среднем 8,4 очка и делая 2,9 подбора за игру.

Одесситы с 34 очками в активе занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий матч Одесса проведет на выезде с Харьковскими Соколами.