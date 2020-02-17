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Кто признан MVP Матча всех звезд NBA

Кто признан MVP Матча всех звезд NBA
11:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кавай Леонард признан MVP Матча всех звезд НБА.

Участник Матча всех звезд НБА в составе команды ЛеБрона Джеймса, форвард Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард признан MVP поединка.

Кавай единственным из всех находящихся на площадке игроков набрал 30 очков и помог команде ЛеБрона одолеть команду Янниса со счетом 157:155.

Помимо набранных очков, на счету Леонарда 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Ему удалось попасть 11 бросков из 18-ти попыток, в том числе 8 трехочковых.

Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA

Ранее сообщалось, что награда MVP получила название и теперь именуется в честь погибшего в результате крушения вертолета Коби Брайанта.

Команда ЛеБрона пошла в отрыв после первой четверти, но затем перехватила инициативу и вышла вперед команда Янниса. Однако, все же благодаря победе в решающем отрезке игры именно команда Джеймса выиграла матч.

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Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Новости баскетбола, Кавай Леонард.
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