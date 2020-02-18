Сегодня в Украине впервые стартует Молодежная баскетбольная лига

Новости спорта:В мужском соревновании будет 10 команд, в женском - 5.

Сегодня стартуют дебютные сезоны Молодежной баскетбольной лиги, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

18 февраля будут сыграны первые матчи среди мужчин и женщин. В мужском турнире будут выступать игроки 1999-2004 годов рождения, в женской лиге — 1999-2005 годов.

В дебютном сезоне мужской лиги будут играть 10 команд, которые сыграют три тура в трех группах, а в мае состоится финал четырех.

В женской лиге четыре тура проведут пять команд, после чего также состоится финал четырех.

Молодежная баскетбольная лига позволит молодым спортсменам выйти на новый уровень после завершения выступлений во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге (ВЮБЛ).