Старт евроотбора: Украина провела тренировку

Новости спорта:Баскетболисты сборной Украины потренировались перед стартом евроотбора.

Мужская национальная баскетбольная сборная Украины уже в ближайший четверг начинает выступления в квалификации чемпионата Европы-2021. В Граце команда сыграет с Австрией, а 23 февраля в Запорожье принимает Венгрию.

Перед отлетом в Австрию наша сборная провела во вторник открытую тренировку в Киеве, в которой приняли участие 16 исполнителей.

Наставник украинских баскетболистов Айнарс Багатскис подчеркнул, что в главную команду страны приехали все, кого вызвал тренерский штаб.

"Очень важно, чтобы у команды присутствовал дух победителей, чтобы ребята были готовы бороться, ни искали оправданий, чтобы и тренеры и игроки ставили высокие цели. Все те, кого мы вызвали, приехали. Это показатель того, что игрокам слово "Украина" дорого. Всегда говорю, нам надо думать прежде всего о своем баскетболе, о его качестве. И в защите, и в нападении", - заявил главный тренер украинских "гулливеров".

Хорошую атмосферу, которая царит в команде, отметил вице-капитан сборной Денис Лукашов.

"Очень рад снова увидеться со всеми ребятами, - отметил он. - Еще позавчера многие играли в своих чемпионатах и кубках, а сегодня уже в сборной. Хотим хорошо стартовать в квалификационном турнире, отблагодарить Украину, которая дала нам все. В команде хорошая атмосфера , все готовы выполнять задачи в сборной. Сейчас нет слабых соперников. Будем бороться, все в наших руках".

Добавим, что сборная Украины выступает в отборочной группе F Евро-2021. Помимо австрийцев и венгров, оппонентами нашей команды в борьбе за путевку на Евробаскет также являются баскетболисты Словении.