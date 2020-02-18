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Евробаскет-2021: Багатскис рассказал, что знает о будущем сопернике

Евробаскет-2021: Багатскис рассказал, что знает о будущем сопернике
16:30 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тренер сборной Украины по баскетболу заявил, что у Австрии – только один полноценный центровой и больше "андерсайз" команда.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис признался, что имеет достаточно информации о будущем сопернике команды в отборе на Евробаскет-2021 – сборной Австрии, – но сейчас его подопечным нужно больше думать о своем качестве баскетбола.

Слова наставника приводит официальный сайт ФБУ.

"Австрия начала подготовку 4-5 дней назад. По предварительной информации, австрийцы должны были собрать всех, сейчас есть информация, что они будут держать в сборной сразу двух натурализованных игроков – один из них это Богич, против которого мы играли в квалификации Лиги чемпионов и который в двух матчах против "Киев-Баскета" в среднем набирал 27 очков. Также я работал с Силвеном Ландесбергом в "Маккаби" – неделю назад они сказали, что он точно будет играть, а сейчас – что его не будет. Но я в это не верю. Когда я увижу ростер из 12-ти игроков, и его там не будет, тогда я поверю. Очень давно я уже в этом бизнесе и хорошо знаю эти маленькие "мошенничества".

Старт евроотбора: Украина провела тренировку

Самый ценный игрок у австрийцев это Рашид Махалбашич, с которым я работал в чемпионате России. Он сейчас один из трех кандидатов на титул MVP Еврокубка. Это игрок, который действует на площадке с умом. Он может отдать передачу, ценный на подборе и, конечно, может набирать очки. Есть еще 3-4 игрока, которые выступают за рубежом – они не первые скрипки в команде, но они хорошо знают, как нужно играть.

Учитывая, что у Австрии только Махалбашич – полноценный центровой, можно говорить, что у них больше "андерсайз" команда. Это то, что мы знаем, но, в то же время, я всегда говорю, что нам нужно думать о нашем качестве баскетбола".

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Баскетбол, Суперлига, ФБУ, Айнарс Багатскис, Новини баскетболу.
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