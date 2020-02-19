Киев-Баскет - Каршияка: названы даты и время матчей

Новости спорта:Стали известны даты матчей Киев-Баскета в плей-офф Кубка Европы ФИБА.

Столичный Киев-Баскет продолжит свой путь на арене противостоянием 1/4 финала Кубка Европы ФИБА против турецкой Каршиякы. Стало известно расписание матчей команды Айнарс Багатскиса в первом раунде плей-офф еврокубка.

Первый раунд двухматчевого противостояния команды проведут в киевском СК Венето (бывший СК Меридиан). Матч пройдет 4 марта в 19:30.

Ответный матч команды сыграют в Измире, 11 марта, начало игры в 19:00.

В 14 матчах Кубка Европы турки потерпели лишь одно поражение, уступив в первом групповом раунде бельгийском Шарлеруа. После 19 туров "регулярки" Каршияка занимает второе место в мощном турецком чемпионате, отставая на одну победу от Эфеса и опережая другой клуб Евролиги Фенербахче, который занимает третье место.