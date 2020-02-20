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Багатскис назвал окончательный состав сборной Украины на матч с Австрией

Багатскис назвал окончательный состав сборной Украины на матч с Австрией
09:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Айнарс Багатскис определился с финальной заявкой на матч против Австрии.

Сегодня, 20 февраля, мужская национальная сборная Украины проведет стартовый матч отбора на Евробаскет-2021, в котором на выезде сыграет против команды Австрии.

Накануне главный тренер украинской сборной Айнарс Багатскис определился с финальной заявкой на матч - 12-ю игроками, которые будут противостоять австрийцам в выездном матче:

Защитники

Денис Лукашов (Прометей, Украина)

Виталий Зотов (Химик, Украина)

Кирилл Марченко (Химик, Украина)

Александр Липовый (Промитеас, Греция)

Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина)

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Форварды

Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина)

Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Украина)

Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания)

Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина)

Владимир Герун (Уникаха, Испания)

Центровой

Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина)

Артем Пустовой (Барселона, Испания)

Последними игроками, которых исключил из заявки Айнарс Багатскис стали форвард «Черкасских Мавп» Иван Ткаченко и защитник «Химика» Илья Сидоров.

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Все по теме:

Баскетбол, Айнарс Багатскис, Новости баскетбола, Евробаскет-2021, Отбор на Евробаскет-2021.
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