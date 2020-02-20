Багатскис назвал окончательный состав сборной Украины на матч с Австрией

Сегодня, 20 февраля, мужская национальная сборная Украины проведет стартовый матч отбора на Евробаскет-2021, в котором на выезде сыграет против команды Австрии.
Накануне главный тренер украинской сборной Айнарс Багатскис определился с финальной заявкой на матч - 12-ю игроками, которые будут противостоять австрийцам в выездном матче:
Защитники
Денис Лукашов (Прометей, Украина)
Виталий Зотов (Химик, Украина)
Кирилл Марченко (Химик, Украина)
Александр Липовый (Промитеас, Греция)
Богдан Близнюк (Киев-Баскет, Украина)
Форварды
Павел Крутоус (Киев-Баскет, Украина)
Максим Пустозвонов (Киев-Баскет, Украина)
Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания)
Сергей Павлов (Киев-Баскет, Украина)
Владимир Герун (Уникаха, Испания)
Центровой
Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина)
Артем Пустовой (Барселона, Испания)
Последними игроками, которых исключил из заявки Айнарс Багатскис стали форвард «Черкасских Мавп» Иван Ткаченко и защитник «Химика» Илья Сидоров.