Украина разгромила Австрию на старте отбора на Евробаскет-2021

Новости спорта:Команда Айнарса Багатскиса на выезде обыграла Австрию.

Сборная Украины по баскетболу провела первый матч отбора на Евробаскет-2021. Команда Айнарса Багатскиса на выезде обыграла Австрию со счетом 88:73.

Украинская команда выиграла первую четверть 22:17. Во второй десятиминутке украинцы увеличили преимущество до +15, но позволили хозяевам площадки сократить отставание до пяти очков.

После большого перерыва Украина не оставила соперникам шансов, выиграв третью десятиминутку 20:9. В заключительной четверти украинцы удержали победный счет.

Украина после первого тура возглавляет отборочную группу. Отметим, что сегодня в другом матче группы F Венгрия дома обыграла Словению 77:75.

Следующий матч в отборе на Евробаскет-2021 команда Багатскиса проведет 23 февраля дома против Венгрии.

Евробаскет-2021. Квалификация. Первый тур

Австрия — Украина 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Австрия: Вуйошевич (14 + 3 потери), Клепейш (13), Трмаль (13)

Украина: Липовый (16 + 5 подборов), Герун (13), Пустозвонов (12), Бобров (11 + 4 потери), Близнюк (11 + 7 подборов)