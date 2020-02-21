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Михайлюк ударно провел матч NBA против Милуоки (Видео)

Михайлюк ударно провел матч NBA против Милуоки (Видео)
09:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Святослав Михайлюк набрал 7 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 7 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Милуоки Бакс (106:126).

Украинец вышел в старте и провел на площадке 29 минут. Себе в актив Святослав также записал 5 подборов и 2 результативные передачи, а из-за дуги был точен лишь в одном случае из пяти.

В нынешнем сезоне Михайлюк сыграл в 47 матчах за Детройт, в среднем набирая по 8,9 очка при 42-процентной точности дальних бросков.

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Поршни по-прежнему занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче Детройт с гостях сыграет с Портленд Трэйл Блэйзерс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (19-39) — Милуоки Бакс (47-8) 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)

Пистонз: Вуд (18 + 11 подборов), Браун (16 + 10 подборов), Роуз (12), Гэллоуэй (12), Мейкер (11), Михайлюк (7 + 5 подборов + 2 передачи)

Бакс: Адетокунбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (28), Бледсоу (19), Лопес (18)

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Баскетбол, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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