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Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы

Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
19:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ

Новости спорта:Украина не сумела выйти на первое место в своей группе.

Сборная Украины в первом туре отбора на Евробаскет обыграла сборную Австрии.

Венгрия тоже первый тур завершила победой, нанеся поражение действующим чемпионам Европы сборной Словении.

Матч в Запорожье должен был определить лидера после стартовых двух игр.

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Успешнее матч начали игроки Багатскиса, сумевшие взять первую десятиминутку 14:10. Во второй и третьей четверти венгры сумели сократить отставание, поэтому перед решающим отрезком игры сборная Украины имела лишь один балл прочности.

Все должно было решиться в последнем периоде, где более удачными оказались гости. Как итог, 60:62 победа сборной Венгрии, которая теперь единолично стала лидером квартета F.

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