Чуть не подрался в первом матче: Лень дебютировал за Сакраменто (Видео)

Лос-Анджелес Клипперс на своем паркете достаточно неожиданно уступил середняку Западной конференции Сакраменто Кингз 103:112.

Украинским болельщикам баскетбола этот матч интересен тем, что именно в нем за "королей" дебютировал Алексей Лень.

Центровой перебрался на западное побережье еще в начале февраля, но из-за травмы смог выйти на паркет только спустя больше двух недель.

По статистике Алексей был далеко не лучшим: 3 очка (1/3 двухочковые, 1/2 штрафные), собрал 8 подборов, поставил 1 блок-шот, совершил 1 перехват при 3 потерях и 4 фолах.

К слову, свой единственный блок-шот он "выписал" звезде "парусников" Каваю Леонарду, который в прошлом году привел Торонто к первому чемпионству в истории.

Alex Len:

1. Denies Kawhi Leonard at the rim

2. Slams it on the other end

The Kings lead is back to 12 points, he is a +13 in 9 minutes.

He is having a really nice Kings debut pic.twitter.com/7nQfGUpanC

— Disney Gary Clark (@Itamar1710) February 22, 2020