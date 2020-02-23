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Чуть не подрался в первом матче: Лень дебютировал за Сакраменто (Видео)

Чуть не подрался в первом матче: Лень дебютировал за Сакраменто (Видео)
03:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Дебютный матч в джерси Кингз для украинца Алексея Леня вышел богатым на события.

Лос-Анджелес Клипперс на своем паркете достаточно неожиданно уступил середняку Западной конференции Сакраменто Кингз 103:112.

Украинским болельщикам баскетбола этот матч интересен тем, что именно в нем за "королей" дебютировал Алексей Лень.

Центровой перебрался на западное побережье еще в начале февраля, но из-за травмы смог выйти на паркет только спустя больше двух недель.

По статистике Алексей был далеко не лучшим: 3 очка (1/3 двухочковые, 1/2 штрафные), собрал 8 подборов, поставил 1 блок-шот, совершил 1 перехват при 3 потерях и 4 фолах.

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К слову, свой единственный блок-шот он "выписал" звезде "парусников" Каваю Леонарду, который в прошлом году привел Торонто к первому чемпионству в истории.

Ещё один ключевой момент произошел в начале четвертой четверти, когда украинец повздорил с Монтреззом Харреллом, а также поговорил на повышенных тонах с Лу Уильямсом и ДаМайклом Грином.

Эта победа позволила Сакраменто улучшить свое турнирное положение, теперь они отстают от зоны плей-офф на пять побед.

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НБА, Новости баскетбола, Алексей Лэнь, Лу Уильямс, Кавай Леонард, Сакраменто Кингз, Лос-Анджелес Клиппер.
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