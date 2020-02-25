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Лейкерс объявил о переходе звезды Детройта

Лейкерс объявил о переходе звезды Детройта
08:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Лейкерс объявил о переходе форварда Детройт Пистонс Маркиффа Морриса.

Лос-Анджелес Лейкерс объявил о переходе форварда Детройт Пистонс Маркиффа Морриса. Условия сделки не разглашаются. В Лейкерс Маркифф воссоединится со своим Маркусом Моррисом.

В своей карьере 30-летний Маркифф Моррис выступал в составе Финикса, Вашингтона, Оклахомы и Детройта.

В текущем сезоне форвард провел 44 игры в составе Пистонс. Маркифф в среднем набирал 11,0 очков и делал 3,9 подбора.

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Лейкерс также подтвердили расставание с центровым Демаркусом Казинсом, который пропускает весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразной связки колена.

На данный момент Лейкерс лидирует в турнирной таблице Западной конференции, добыв 43 победы в 55 матчах регулярки. Следующий матч Лейкерс запланирован на 26 февраля против Нью-Орлеана.

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Баскетбол, БК Лейкерс, БК Детройт, Новости баскетбола, Маркифф Моррис.
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