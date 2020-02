35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)

В преддверии церемонии прощания с Коби Брайантом на родной арене «Лос-Анджелес Лейкерс» было собрано свыше 35 тысяч роз. Об этом сообщил президент «Стэйлс-Центра Ли Зейдман.

«Президент «Стэйплс-Центра» Ли Зейдман даёт интервью. Он сказал, что внутри уже собрано более 35 тысяч роз.

Говорит, что программа ещё готовится, но обещает невероятно красивый праздник жизни», — написал в своём «твиттере» журналист Дэн Коен.

Attendees at Kobe and Gianna's Celebration of Life are receiving a book filled with Bryant family photos.

