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35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)

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35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
20:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Лос-Анджелесе проходит поминальная церемония, посвященная Коби Брайанту и его дочери Джианны-Марии.

В преддверии церемонии прощания с Коби Брайантом на родной арене «Лос-Анджелес Лейкерс» было собрано свыше 35 тысяч роз. Об этом сообщил президент «Стэйлс-Центра Ли Зейдман.

«Президент «Стэйплс-Центра» Ли Зейдман даёт интервью. Он сказал, что внутри уже собрано более 35 тысяч роз.

Говорит, что программа ещё готовится, но обещает невероятно красивый праздник жизни», — написал в своём «твиттере» журналист Дэн Коен.

Напомним, вместе с Брайантом и его дочерью в катастрофе разбились ещё семь человек, включая пилота вертолёта. Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.

Брайанта вместе с дочерью похоронили в Калифорнии

Отмечается, что до начала мероприятия было подано более 80 тысяч заявок от желающих. Зал вмещает 20 тысяч человек.

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости спорта.
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