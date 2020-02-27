Звезда NBA попался на допинге

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10:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Малик Монк был отстранен НБА на неопределенный срок из-за нарушения антидопинговых правил.

Защитник Шарлотт Хорнетс Малик Монк был отстранен НБА на неопределенный срок из-за нарушения антидопинговых правил.

Отбывать свою дисквалификацию американец начал с сегодняшнего матча регулярного чемпионата против Нью-Йорк Никс (107:101).

При этом Ассоциация отмечает, что дисквалификация будет продолжаться до тех пор, пока Монк не будет соответствовать всем правилам антидопинговой программы.

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В нынешнем сезоне, его третьем на уровне НБА, Малик сыграл в 55 матчах, в среднем набирая 10,3 очка за матч.

По итогам встречи с Никс, Хорнетс занимают десятое место в таблице Восточной конференции НБА.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Малик Монк.
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