Звезда NBA попался на допинге

Новости спорта:Малик Монк был отстранен НБА на неопределенный срок из-за нарушения антидопинговых правил.

Защитник Шарлотт Хорнетс Малик Монк был отстранен НБА на неопределенный срок из-за нарушения антидопинговых правил.

Отбывать свою дисквалификацию американец начал с сегодняшнего матча регулярного чемпионата против Нью-Йорк Никс (107:101).

При этом Ассоциация отмечает, что дисквалификация будет продолжаться до тех пор, пока Монк не будет соответствовать всем правилам антидопинговой программы.

В нынешнем сезоне, его третьем на уровне НБА, Малик сыграл в 55 матчах, в среднем набирая 10,3 очка за матч.

По итогам встречи с Никс, Хорнетс занимают десятое место в таблице Восточной конференции НБА.