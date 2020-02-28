Лень оформил дабл-дабл в матче NBA против Оклахомы (Видео)

Новости спорта:Алексей Лень набрал 11 очков в матче регулярного чемпионата против Оклахома Сити Тандер.

Центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень набрал 11 очков в матче регулярного чемпионата против Оклахома Сити Тандер.

Украинец провел на площадке 21 минуту, за это время также совершив 11 подборов (4 из них — у кольца соперника).

Матч против Тандер стал для Лэня третьим и пока лучшим в майке Кингз, которые на сегодняшний день занимают 12-е место в таблице Западной конференции.

Напомним, что в феврале Сакраменто выменял Алексея у Атланта Хокс, за которых тот проводил свой второй сезон.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Оклахома Сити Тандер (37-22) — Сакраменто Кингз (24-34) 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

Оклахома: Галлинари (24), Гилджес-Александер (20), Пол (17), Адамс (15), Шредер (13), Ноэл (10)

Сакраменто: Барнс (21), Джайлс (19), Бьелица (18), Хилд (15), Богданович (11), Лэнь (11 + 11 подборов), Джозеф (6 + 11 передач)