Названы строки восстановления Эмбиида

Новости спорта:Джоэл Эмбиид пропустит не меньше недели из-за повреждения плеча, сообщил главный тренер Брэтт Браун.

Центровой Филадельфия 76ерс Джоэл Эмбиид пропустит не меньше недели из-за повреждения плеча, сообщил главный тренер Брэтт Браун.

Камерунец травмировал плечо в матче с Кливленд Кавальерс (94:108) и сегодняшней ночью был вынужден пропустить игру против Нью-Йорк Никс (115:106).

Таким образом, лидер Сиксерс пропустит оба матча своей команды в Лос-Анджелесе: против Клипперс в воскресенье, 1 марта, и с Лейкерс в среду, 4 марта.

Филадельфии пока также не приходится рассчитывать на звездного защитника Бена Симмонса, который из-за повреждения спины пропустит не меньше двух недель.

По итогам матча с Никс Сиксерс занимают пятое место в таблице Восточной конференции.