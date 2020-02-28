Названы строки восстановления Эмбиида

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09:52 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Джоэл Эмбиид пропустит не меньше недели из-за повреждения плеча, сообщил главный тренер Брэтт Браун.

Центровой Филадельфия 76ерс Джоэл Эмбиид пропустит не меньше недели из-за повреждения плеча, сообщил главный тренер Брэтт Браун.

Камерунец травмировал плечо в матче с Кливленд Кавальерс (94:108) и сегодняшней ночью был вынужден пропустить игру против Нью-Йорк Никс (115:106).

Таким образом, лидер Сиксерс пропустит оба матча своей команды в Лос-Анджелесе: против Клипперс в воскресенье, 1 марта, и с Лейкерс в среду, 4 марта.

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Филадельфии пока также не приходится рассчитывать на звездного защитника Бена Симмонса, который из-за повреждения спины пропустит не меньше двух недель.

По итогам матча с Никс Сиксерс занимают пятое место в таблице Восточной конференции.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Джоэл Эмбиид.
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