Днепр обыграл Химик, сохранив лидерство в Суперлиге

Новости спорта:Лидер поточного сезона Суперлиге не оставил шансов чемпиону в очном матче.

В домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги "Днепр" сумел добыть важную, с турнирной точки зрения победу над южненским "Химиком".

Подопечные Дениса Журавлева сумели добиться весомого преимущества еще в первой четверти, и контролировали игру до самого ее окончания. В составе днепрян стоит отметить игру Террелла, который сумел записать на свой счет 25 очков 5 подборов и 4 передачи.

Благодаря победе «Днепр» сумел сохранить за собой лидерство в турнирной таблице Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

"Днепр" - "Химик" 95:80 (29:16, 22:22, 26:26, 18:16)

"Днепр": Дугат (14 + 6 подборов + 11 передач), Террелл (25 + 5 подборов + 4 передачи), Закурдаев (6), Тимофеенко (12), Фесенко (10 + 8 подборов) - старт; Корниенко (15 + 7 подборов + 2 блок-шота), Шундель (7), Коломойский (3), Чумаков (3), Сизов

"Химик": Уильямс (12 + 6 подборов), Марченко (5), Войналович (6), Салливан (9 + 5 подборов), Угба (16 + 6 подборов) - старт; Годфри (16 + 8 подборов), Козак (9), Зотов (4 + 6 передач), Рябчук (3), Ковалев.