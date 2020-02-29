Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)

Новости спорта:Украинский защитник «Детройта» стал автором яркого момента.

Святослав Михайлюк помог «Детройту» обыграть «Финикс» (113:111). Во второй четверти украинец ярко обыграл защитника соперников Рики Рубио, пошел в проход и отдал передачу на Джона Хенсона.

Всего Михайлюк набрал 13 очков (5-14 с игры, 3-7 трехочковые), отдал 4 передачи и сделал 3 перехвата, допустив 1 потерю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Svi the playmaker. #PistonsNow powered by @rocketfiber Публикация от Detroit Pistons (@detroitpistons) 28 Фев 2020 в 7:28 PST

Финикс – Детройт 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29)

Финикс: Букер (26 + 6 передач + 6 потерь), Эйтон (20 + 10 подборов), Рубио (16 + 13 передач), Бриджес (13), Шарич (11) – старт; К. Джонсон (9), Бэйнс (7), Окобо (6), Картер (3).

Детройт: Роуз (31), Вуд (19 + 9 подборов), Михайлюк (13), Снелл (7), Хенсон (7) – старт; Найт (19), Гэллоуэй (7), Думбуя (6), Томас (3), Холл (1), Уолтон (0), Макер (0).

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