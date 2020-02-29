Скачать
Суббота, 29.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)

Три футболиста в Италии заразились коронавирусом

Три футболиста в Италии заразились коронавирусом
10:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Пьянезе

Новости спорта:Клуб подтвердил наличие вируса у футболистов.

Итальянский Пьянезе, который выступает в Серии С, на своем официальном сайте подтвердил заболевание коронавирусом трех игроков команды.

"В настоящее время в нашей команде три игрока заражены коронавирусом. Также, болезнь подхватил работник клуба.

Они пожаловались перед гостевым матчем на высокую температуру и в срочном порядке были госпитализированы в клинику Сиены", - сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что основная команда, U-21 и U-19 отправлены домой на 15-дневный карантин. Президент клуба Маурицио Сани принял решение не выходить из дома в целях поддержки безопасности.

Эпидемия в Китае: число жертв коронавируса превысило 2,8 тысячи

Напомним, иранская девушка стала первой футболисткой, скончавшейся от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Серия А, Коронавирус, ФК Пьянезе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
02 Гол года: в Шотландии сотворили невероятный шедевр (Видео)
03 Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
04 Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
05 "Шахтер - это вызов": В Вольфсбурге отреагировали на результаты жеребьевки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь