Три футболиста в Италии заразились коронавирусом

Новости спорта:Клуб подтвердил наличие вируса у футболистов.

Итальянский Пьянезе, который выступает в Серии С, на своем официальном сайте подтвердил заболевание коронавирусом трех игроков команды.

"В настоящее время в нашей команде три игрока заражены коронавирусом. Также, болезнь подхватил работник клуба.

Они пожаловались перед гостевым матчем на высокую температуру и в срочном порядке были госпитализированы в клинику Сиены", - сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что основная команда, U-21 и U-19 отправлены домой на 15-дневный карантин. Президент клуба Маурицио Сани принял решение не выходить из дома в целях поддержки безопасности.

Напомним, иранская девушка стала первой футболисткой, скончавшейся от коронавируса.