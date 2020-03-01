Суперлига: Днепр обыграл дома Одессу

Новости спорта:Команда из Днепра продолжает лидировать в чемпионате.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Днепр" на своей площадке победил "Одессу" 95:70.

Лидер чемпионата не имел проблем в домашнем матче против "Одессы" - 95:70. Самый результативный игрок матча: Джаред Террелл (23) - "Днепр".

Также сегодня сыграют еще два поединка: "Киев-Баскет" - "Запорожье" и "Харьковские Соколы" - "Химик".

Лидирует в чемпионате "Днепр" - 43 (24). На втором месте "Прометей" - 39 (23). "Киев-Баскет" занимает третью позицию - 36 (21).

Напомним, 28 февраля в баскетбольной Суперлиге "Днепр" дома победил действующего чемпиона "Химик" (Южный) 95:80, "Харьковские Соколы" дома на последних секундах проиграли "Одессе" 86:89.